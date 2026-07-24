Стоматолог Жук рассказал, что первые проявления рака можно обнаружить в ротовой полости

Врач-стоматолог, ортодонт Андрей Жук рассказал «Газете.ru» , что профилактический осмотр у стоматолога может помочь вовремя диагностировать опасные заболевания, в том числе рак.

По словам специалиста, первые проявления рака можно обнаружить в ротовой полости. На языке или слизистой могут неожиданно появиться язвы, которые пациент может не заметить, так как они не вызывают боль. Однако прием у стоматолога позволит их найти, отметило ОТР.

Еще одним сигналом болезней, включая хронические, становится налет на языке. При этом Андрей Жук подчеркнул, что по этому признаку невозможно поставить точный диагноз, но опасения врача могут стать причиной для дополнительных осмотров у других специалистов.