Стоматолог Жук отметил, что зубная паста с диоксидом титана может влиять на микробиом

Зубная паста с диоксидом титана способна влиять на состав микроорганизмов в полости рта, но убедительных доказательств вреда для взрослых нет. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

Диоксид титана (CI 77891) служит в зубной пасте только для придания белого цвета и не имеет очищающих свойств. Для взрослого, который не проглатывает средство, убедительных доказательств вреда нет. Для маленьких детей, которые могут глотать пасту, рекомендуется выбирать составы без TiO2 из соображений предосторожности.

Однако стоматологи напоминают, что важнее цвета наличие в составе фторидов, правильная техника чистки и регулярное удаление налета.