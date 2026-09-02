Стоматолог Жук объяснил, почему фиолетовая паста не отбеливает зубы
Россиянам посоветовали выяснять причину желтизны зубов у стоматолога
Фиолетовая зубная паста может сделать улыбку визуально светлее, но не меняет реальный цвет эмали. Стоматолог-ортодонт Андрей Жук посоветовал выбирать средство по составу, а причину желтизны зубов выяснять у специалиста, сообщает ЗдоровьеMail.
Фиолетовый цвет находится напротив желтого в цветовом круге, поэтому пигменты пасты временно нейтрализуют желтоватый оттенок. Такой эффект похож на действие фиолетового шампуня для волос: после чистки зубы могут казаться белее, однако их структура и внутренний цвет не меняются.
Настоящее отбеливание воздействует на пигменты внутри твердых тканей зуба. Фиолетовая паста на них не влияет, подчеркнул Жук.
Желтоватый или кремовый оттенок зубов часто бывает естественным. С возрастом эмаль истончается, а более темный дентин становится заметнее. При налете от кофе, чая или табака врач рекомендует прежде всего провести профессиональную гигиену.
При выборе пасты важно учитывать ее абразивность, наличие фтора и индивидуальные особенности. Частое использование агрессивных абразивных средств может повысить чувствительность зубов и привести к истиранию эмали.