Стоматолог Жук назвал три основных признака улыбки, выдающих возраст

Возраст человека может проявляться не только через морщины, но и через особенности улыбки и прикуса. Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал «Известиям» о трех ключевых параметрах, которые воспринимаются как маркеры возраста.

Первый показатель — видимость верхних резцов в состоянии покоя. В норме их край должен быть заметен из-под верхней губы на два-три мм. Такое положение визуально смягчает черты лица и делает его более молодым. Если зубы не видны вовсе, создается ощущение их укорочения и износа, что ассоциируется с возрастом.

«С возрастом из-за естественного износа эмали и снижения высоты прикуса зубы действительно становятся короче. Даже если человек тщательно следит за внешностью, именно эта деталь способна добавить несколько лет», — отметил эксперт.

Второй важный критерий проявляется во время улыбки. Ровное положение зубов, отсутствие скученности и выраженных промежутков создают ощущение ухоженности и молодости. Линия режущего края верхних зубов должна повторять контур нижней губы — это придает лицу гармонию.

Третий фактор связан с работой всей системы. Передние зубы предназначены для откусывания, жевательные — для переработки пищи. При утрате или неправильном распределении нагрузки ускоряется стираемость эмали, появляются сколы, меняется оттенок зубов. Со временем они теряют естественную прозрачность и выглядят темнее.