Стоматолог Жидких отметила, что употребление сахара после профессиональной чистки зубов может вызвать пигментацию

Гигиеническая чистка зубов у стоматолога — важная процедура для поддержания здоровья полости рта. Стоматолог клиники «Мегастом» Ольга Жидких поделилась с «Вечерней Москвой» рекомендациями, которые помогут сохранить результаты чистки.

Как отметила специалист, во время чистки удаляются зубные отложения, полируется поверхность зубов. После процедуры зубы остаются без защитного слоя, поэтому зубная эмаль становится уязвимой к различным факторам: кислотам, сахарам и температурным колебаниям. Это может увеличить чувствительность зубов и привести к пигментации.

Врач рекомендовала после чистки воздержаться от еды и напитков минимум на час. За это время в слюне образуется защитная пленка, которая помогает восстанавливать защитные функции зубов.

Если стоматолог нанес на зубы лак или гель, временной интервал до употребления пищи может увеличиться до двух–четырех часов. Также лучше избегать грубой и жесткой пищи весь день после процедуры, чтобы не травмировать десны, подчеркнула Жидких.