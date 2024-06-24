Стоматолог Забродская рассказала, что храп повышает риски развития кариеса

Стоматолог-терапевт высшей категории клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ирина Забродская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, каким образом постоянный храп влияет на состояние зубов и десен.

Как пояснила специалист, у храпящих людей риски возникновения сколов зубов и развития кариеса будут гораздо выше, чем у тех, кто не храпит во время сна. Кроме того, у храпящих бруксизм (скрежет зубами) и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава встречается в два раза чаще.

Бруксизм опасен еще и тем, что приводит к истиранию эмали и уменьшению срока эксплуатации композитных реставраций. У пациента с подобной особенностью могут наблюдаться проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, добавила Забродская.