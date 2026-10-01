Стоматолог Высотенко отметила, что соки и пюре вредят зубам детей чаще конфет

Детские соки, фруктовые пюре и «полезные» батончики могут вредить зубам сильнее обычных конфет. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский стоматолог научной стоматологии «Дантистофф» Амина Высотенко.

По ее словам, ключевую роль играет частота употребления сладкого между приемами пищи. Бактерии используют сахара из еды и выделяют кислоты, под которыми эмаль теряет минералы. Слюна постепенно нейтрализует кислую среду, но если ребенок снова пьет сок или ест сладкое, процесс запускается заново, пишет ИА НСН.

Высотенко подчеркнула, что именно частота употребления ребенком сладких продуктов и напитков напрямую влияет на риск развития кариеса.