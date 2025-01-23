Стоматолог Волкова: зуб мудрости стоит удалять, если он растет под углом

Стоматолог-хирург Мария Волкова в беседе с «Известиями» рассказала о зубах мудрости и ситуациях, когда их удаление не обязательно. Она пояснила, что зубы мудрости, или третьи моляры, обычно прорезаются в возрасте от 15 до 25 лет, но временные рамки могут варьироваться.

Они называются зубами мудрости, потому что появляются в зрелом возрасте, когда человек, как полагают, становится «мудрее». Однако в современной реальности размеры челюстей часто недостаточны для нормального размещения зубов мудрости, что связано с эволюционными изменениями в рационе.

Волкова подчеркнула, что зубы мудрости необходимо удалять, если они занимают неправильное положение. Например, если зуб растет под углом или давит на соседние зубы, это может привести к скученности зубного ряда, повреждению корней или воспалительным процессам.