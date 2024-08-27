Стоматолог Тышкевич рассказала, что здоровье зубов обеспечивают кальций и фосфор

Для поддержания здоровья зубов организму необходимы кальций, фосфор и витамин D. Об этом стоматолог Наталья Тышкевич рассказала NEWS.ru .

Специалист пояснила, что кальций является ключевым строительным элементом, ответственный за прочность и минерализацию зубов и предотвращающий кариес. Жирорастворимый витамин D, в свою очередь, необходим для эффективного усвоения кальция.

Она добавила, что витамин D регулирует процесс всасывания этого минерала и обеспечивает его правильное распределение в организме. Кальций можно найти в молочных продуктах, сое, миндале и зелени, тогда как фосфор содержится в мясе, рыбе, яйцах, морепродуктах и злаках. Для поддержания нормального уровня витамина D в организме стоматолог порекомендовала включить в рацион рыбий жир, яичные желтки и жирную рыбу.

Тышкевич также упомянула, что для надлежащего формирования и функционирования соединительной ткани необходим витамин C. Его нехватка может привести к воспалительным заболеваниям, кровоточивости и отекам, предостерегла врач. Витамин C можно получить из цитрусовых, красного перца, шиповника, черной смородины и земляники.