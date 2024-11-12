Стоматолог Тышкевич: курильщики и любители острой пищи находятся в группе риска по раку челюсти

Рак челюсти — агрессивное онкологическое заболевание, которое практически не поддается лечению. В группе риска находятся курильщики, люди с хроническим гайморитом и любители острой пищи, рассказала стоматолог Наталья Тышкевич в интервью News.ru .

Врач добавила, что вероятность развития рака челюсти также повышается у работников горячих цехов. Высокие температуры, острая еда и курение регулярно раздражают слизистую полость рта.

При длительном воздействии это может привести к заметным изменениям в тканях и спровоцировать онкологическое заболевание, резюмировала Тышкевич.