Стоматолог Тышкевич: курильщики и любители острой пищи находятся в группе риска по раку челюсти

Рак челюсти — агрессивное онкологическое заболевание, которое практически не поддается лечению. В группе риска находятся курильщики, люди с хроническим гайморитом и любители острой пищи, рассказала стоматолог Наталья Тышкевич в интервью News.ru.
Врач добавила, что вероятность развития рака челюсти также повышается у работников горячих цехов. Высокие температуры, острая еда и курение регулярно раздражают слизистую полость рта.
При длительном воздействии это может привести к заметным изменениям в тканях и спровоцировать онкологическое заболевание, резюмировала Тышкевич.
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