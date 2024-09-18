Стоматолог Тумашевич предупредил, что кариес под коронкой грозит пульпитом

Стоматолог-терапевт, ортопед Артур Тумашевич в разговоре с изданием Lenta.ru рассказал об опасности скрытого кариеса.

Такое состояние поражает контактные участки соседних зубов, развиваясь под протезами, мостами и коронками.

«Чаще всего скрытый кариес затрагивает зубы, расположенные за клыками. Он скрыт под эмалью, поэтому обнаружить его особенно трудно», — процитировал сайт kp.ru Тумашевича.

Данное заболевание, если его не выявить вовремя, приводит к пульпиту и даже периодонтиту, предупредил стоматолог.