Стоматолог Цыбенова: менять пломбы периодически приходится из-за несоблюдения пациентами гигиены

Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, что срок службы пломбы в среднем составляет пять лет, однако при правильном уходе его можно значительно продлить.

По словам медика, самой частой причиной замены пломбы является несоблюдение пациентами гигиены. Если бы люди более ответственно относились к осмотрам, то и пломбы стояли бы дольше, сказала Цыбенкова.

Запущенный под пломбой кариес может привести к тому, что лечащему доктору придется депульпировать зуб. Иногда это происходит из-за ошибки со стороны врача, добавила стоматолог.

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