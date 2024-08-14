Стоматолог Цыбенова: менять пломбы периодически приходится из-за несоблюдения пациентами гигиены
Стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, что срок службы пломбы в среднем составляет пять лет, однако при правильном уходе его можно значительно продлить.
По словам медика, самой частой причиной замены пломбы является несоблюдение пациентами гигиены. Если бы люди более ответственно относились к осмотрам, то и пломбы стояли бы дольше, сказала Цыбенкова.
Запущенный под пломбой кариес может привести к тому, что лечащему доктору придется депульпировать зуб. Иногда это происходит из-за ошибки со стороны врача, добавила стоматолог.
«Поснимали и бросили». Алаудинов уточнил число напавших на Курскую область
Ударивший московского полицейского американец получил 15 суток ареста
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 14 августа
Подмосковные росгвардейцы обеспечат безопасность в школах в День знаний
Акция для дошкольников «По правилам дорожного движения» прошла под Чеховом
Исчезновение российского Ил-76 над Запорожской областью опровергли
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте