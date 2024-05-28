Стоматолог Сумцова: фрукты в рационе и отказ от чая помогут сохранить белизну зубов

Стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что отбеливающие полоски и пасты помогут сохранить красоту зубов. Однако в домашних условиях можно применять и другие способы, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала включить в рацион сырые фрукты и овощи с крупной клетчаткой. Речь идет, например, о яблоках и сельдерее. Они способствуют очищению эмали при жевании.

По словам эксперта, белоснежная улыбка требует отказа от кофе, чая и вина. Если на такие меры трудно решиться, стоит использовать специальную трубочку при употреблении окрашивающих зубы напитков.