Стоматолог Созинова объяснила, что чистка языка снижает риск проблем с ЖКТ

По словам врача, такая процедура помогает предотвратить заболевания ЛОР-органов и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, а также сохранить чувствительность вкусовых рецепторов.

«Пищевые остатки, которые остаются между сосочками, служат для бактерий источником питания. Со временем формируется налет, который является одной из наиболее частых причин неприятного запаха изо рта — галитоза», — добавила медик.

Она посоветовала очищать язык дважды в день — после основной чистки зубов. Для ухода можно использовать специальные приспособления, например скребок для языка или насадку для ирригатора.