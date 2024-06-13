Стоматолог Сотникова заявила, что кокосовое масло не поможет отбелить зубы
Врач-стоматолог Эрика Сотникова заявила, что народный метод отбеливания зубов при помощи кокосового масла не является эффективным. Во время полоскания кокосовым маслом налет, который был на зубах, налипает на него, написала «Газета.Ru».
Медик предупредила, что кокосовое масло обволакивает зуб и, тем самым, нарушает процесс жизнедеятельности бактерий в полости рта.
«Поверхностное загрязнение зубов можно убрать только абразивными средствами (щетка, air-flow) при проведении профессиональной гигиены полости рта», — процитировал kp.ru специалиста.
Кокосовое масло может давать небольшое снижение интенсивности окрашивания, но настоящего отбеливающего эффекта увидеть не получится.