Стоматолог Сошников предупредил, что вейп может спровоцировать появление микротрещин в эмали зубов

Из-за курения вейпа могут страдать зубы, потому что использование девайса может спровоцировать появление микротрещин на эмали. Об этом «Газете.ru» рассказал стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников.

Он объяснил, что из-за курения снабжение ротовой полости кровью ухудшается. По этой причине страдает и микрофлора. Признаками этого являются долго не заживающие ранки, сухость и неприятный запах.

Кроме того, из-за того, что жидкости для вейпа часто бывают очень сладкими, они могут ускорить развитие кариеса. Врач отметил, что также на слизистых рта из-за курения могут появиться ожоги, добавил сайт KP.RU.