Стоматолог Шипков рассказал, что запах изо рта и налет на языке могут указывать на дисбактериоз

Дисбактериоз полости рта — это нарушение баланса микрофлоры, которое может привести к различным заболеваниям. Подробнее рассказал стоматолог Владимир Шипков в беседе с сайтом « Страсти ».

Среди наиболее частых причин врач выделил прием антибиотиков и антисептиков, которые уничтожают не только патогенные микробы, но и полезные бактерии. Также к дисбактериозу могут привести ошибки гигиены, курение и употребление алкоголя, стресс и неправильное питание, заболевания ЖКТ.

Как пояснил врач, заболевание нередко проявляется через устойчивый неприятный запах изо рта, а также белый или серый налет на языке. К симптомам также относятся изменение вкусовых ощущений, металлический привкус, чувствительность десен и «заед» в уголках губ.