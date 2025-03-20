Стоматолог Шевченко: жвачка удаляет около 100 миллионов бактерий

Во Всемирный день здоровья полости рта, который отмечается 20 марта, профессор и основатель Стоматологического колледжа № 1 Олесь Шевченко рассказал о важности регулярных визитов к стоматологу для профилактики заболеваний зубов и десен. Об этом сообщила «Газета.Ru» .

Регулярные осмотры у стоматолога-гигиениста помогают выявить кариес, гингивит и другие проблемы на ранних стадиях, предотвращая осложнения, написали «Известия».

Шевченко также рекомендовал чистить зубы дважды в день и использовать дополнительные средства гигиены, такие как зубная нить (флоссер), для удаления остатков пищи и мягкого налета с зубов.

Стоматолог добавил, что жевательная резинка без сахара не только приятна в использовании, но и является важной частью комплексной заботы о зубах. Жевание одной подушечки в течение 10–15 минут после приема пищи помогает удалить значительную часть бактерий — около 100 миллионов поглощаются жвачкой.