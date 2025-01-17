Стоматолог Шевченко: жвачка без сахара помогает в профилактике болезней зубов

Жевательная резинка без сахара — это не только освежитель дыхания, но и важный помощник в профилактике стоматологических заболеваний. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-стоматолог Олесь Шевченко, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что жвачка стимулирует активное слюнообразование и снижает уровень кислотности во рту. В результате создается среда, в которой бактерии не могут задержаться, пишет газета «Петербургский дневник».

Кроме того, жевательная резинка помогает предотвратить другие проблемы, связанные со стрессом. Воспаление десен, заболевания пародонта и бруксизм — все эти недуги могут быть последствиями длительного нервного напряжения. Жвачка помогает снизить стресс и улучшить настроение, что подтверждается исследованием британских ученых, заключил Шевченко.