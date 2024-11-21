Стоматолог Шевченко: жевательная резинка без сахара уменьшает количество зубного налета

Жевательная резинка может стать защитником от ряда стоматологических проблем. Кроме того, она помогает справляться с нервным напряжением за счет активизации кровообращения при жевании. Об этом рассказал «Газете.ru» доктор медицинских наук, стоматолог Олесь Шевченко.

По его словам, жвачка без сахара снижает количество налета на зубах, а также минимизирует риски образования зубного камня, передает сайт kp.ru.

Врач также посоветовал людям, страдающим от изжоги, использовать жевательную резинку в течение 10-15 минут после еды. Это помогает снизить кислотный пищеводный рефлюкс и сделать пищеварение более комфортным процессом, резюмировал Шевченко.