Стоматолог Шевченко: жевательная резинка без сахара уменьшает количество зубного налета

Жевательная резинка может стать защитником от ряда стоматологических проблем. Кроме того, она помогает справляться с нервным напряжением за счет активизации кровообращения при жевании. Об этом рассказал «Газете.ru» доктор медицинских наук, стоматолог Олесь Шевченко.
По его словам, жвачка без сахара снижает количество налета на зубах, а также минимизирует риски образования зубного камня, передает сайт kp.ru.
Врач также посоветовал людям, страдающим от изжоги, использовать жевательную резинку в течение 10-15 минут после еды. Это помогает снизить кислотный пищеводный рефлюкс и сделать пищеварение более комфортным процессом, резюмировал Шевченко.
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