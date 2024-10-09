Стоматолог Шевченко рассказал, что жевательная резинка помогает снизить тревожность

Стоматолог Олесь Шевченко в разговоре с изданием Lenta.ru отметил связь между жевательной резинкой и снижением уровня тревоги. По словам медика, она помогает людям, которые подвержены частым стрессам.
Как написал сайт kp.ru, жевание стимулирует процесс слюноотделения, что помогает очищать рот от налета и остатков пищи. Жвачка также положительно влияет на когнитивные способности и помогает снижать уровень тревоги.
Шевченко призвал покупать жевательную резинку без содержания сахара. Она нейтрализует кислую среду, которая образуется после употребления жирной пищи.
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