Стоматолог Шевченко рассказал, что жевательная резинка помогает снизить тревожность

Стоматолог Олесь Шевченко в разговоре с изданием Lenta.ru отметил связь между жевательной резинкой и снижением уровня тревоги. По словам медика, она помогает людям, которые подвержены частым стрессам.

Как написал сайт kp.ru, жевание стимулирует процесс слюноотделения, что помогает очищать рот от налета и остатков пищи. Жвачка также положительно влияет на когнитивные способности и помогает снижать уровень тревоги.

Шевченко призвал покупать жевательную резинку без содержания сахара. Она нейтрализует кислую среду, которая образуется после употребления жирной пищи.