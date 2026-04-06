Стоматолог Шевченко предупредил о риске кариеса и стоматита из-за весенней аллергии

Весенняя аллергия не только вызывает насморк и зуд, но и негативно влияет на здоровье полости рта. Об этом рассказал доктор медицинских наук, стоматолог-гигиенист Олесь Шевченко в беседе с Life.ru .

Аллергический стоматит — это реакция организма на аллергены, которая может проявляться по-разному. Например, вызывать отек, сильный зуд и сухость во рту. Все это впоследствии способно привести к серьезным проблемам с зубами.

Снижение слюноотделения в период аллергии представляет опасность, особенно при заложенности носа. Недостаток слюны может стать причиной истончения эмали, скопления зубного налета и развития кариеса.

Для профилактики проблем с зубами во время аллергии необходимо использовать дополнительные средства гигиены. Помимо регулярной чистки зубов щеткой не менее двух раз в день, рекомендуется применять специальные ершики и зубную нить для очистки межзубных промежутков.