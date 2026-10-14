Стоматолог Шестопалов перечислил способы сэкономить на лечении зубов

Некоторые стоматологические услуги нужны не всем пациентам, поэтому перед дорогостоящим лечением важно разобраться в их необходимости, сообщил врач-стоматолог Алексей Шестопалов в беседе с aif.ru .

Определить необходимость в рентген-диагностике может только врач после осмотра, так как только так он сможет выбрать правильный метод исследования, заявил Шестопалов. По его словам, профессиональная чистка нужна прежде всего при наличии зубного камня, а небольшой налет от чая или кофе можно убрать правильной домашней гигиеной, пишет KP.RU.

Специалист также посоветовал не спешить с заменой пломб и коронок: иногда достаточно отполировать пломбу, а качественную конструкцию без повреждений необязательно менять из-за возраста. Перед дорогостоящим лечением стоит уточнить необходимость процедур и при сомнениях получить второе мнение. Ранее профессор Апресян предупредил, что неправильное смыкание зубов способно вызывать напряжение мышц шеи и головную боль.