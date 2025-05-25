Стоматолог Шемякина рассказала, что липкие сладости наиболее опасны для детских зубов

Стоматологи предупреждают о потенциальном вреде сладостей для детских зубов, особенно если дети злоупотребляют ими. Стоматолог-терапевт и детский стоматолог из «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина обратила внимание на конкретные виды сладостей, которые могут нанести наибольший ущерб. Об этом написала «Газета.Ru» .

«Больше всего с этой точки зрения опасны липкие сладости, такие как леденцы, тянучки, карамель. Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса», — говорит врач.

Также специалист отмечает, что молочный шоколад содержит много сахара и добавок, которые негативно влияют на зубную эмаль. В то же время горький шоколад, натуральная пастила и мармелад в умеренных количествах могут быть безопасными для зубов.

По словам Шемякиной, важно не только выбирать правильные сладости, но и контролировать их количество. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление сладкого до одного раза в неделю, хотя на практике это может быть сложно. Врач советует не давать детям сладости чаще одного раза в день и не заменять ими полноценное питание.