Стоматолог Шемякина назвала ириски и карамель самыми вредными сладостями для зубов

Частое употребление сладкого способствует развитию кариеса. К самым вредным сладким продуктам для зубов относятся ириски, карамель, чупа-чупсы, сообщила детский стоматолог Людмила Шемякина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если человек съел что-то сладкое, которое прилипает к зубам, то переход из кислой среды в щелочную долгое время не прекращается, что способствует развитию кариеса, сообщил сайт kp.ru.

Для профилактики после употребления сладкого рекомендуется хорошо прополоскать рот водой или провести дополнительную чистку зубов, отметила Шемякина.

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Тополиный пух, жара, май! Как справиться с аллергией на белую «вату»

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте