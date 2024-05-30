Стоматолог Шемякина назвала ириски и карамель самыми вредными сладостями для зубов

Частое употребление сладкого способствует развитию кариеса. К самым вредным сладким продуктам для зубов относятся ириски, карамель, чупа-чупсы, сообщила детский стоматолог Людмила Шемякина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, если человек съел что-то сладкое, которое прилипает к зубам, то переход из кислой среды в щелочную долгое время не прекращается, что способствует развитию кариеса, сообщил сайт kp.ru.

Для профилактики после употребления сладкого рекомендуется хорошо прополоскать рот водой или провести дополнительную чистку зубов, отметила Шемякина.