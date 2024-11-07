Стоматолог Шелудкова: печенье, газировка и шоколад разрушают молочные зубы у детей

Врач-стоматолог, терапевт Виктория Шелудкова перечислила основные продукты, которые способствуют разрушению зубов у детей. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Медик призвала родителей убрать из рациона детей печенье, газированную воду и шоколад. Например, печенье сильно липнет к эмали, создает пленку, и молочный зуб практически невозможно очистить от липкого слоя. То же самое касается и шоколадных продуктов, и сладкой газировки.

При появлении кариеса на молочных зубах стоматологам зачастую приходится удалять зуб, особенно, если он стал пульпитом, вызывающим сильную боль ночью. При удалении зуба раньше времени все остальные начнут смещаться, не оставляя места коренным, добавила Шелудкова.