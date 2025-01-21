Стоматолог Шелудкова: использование соски негативно влияет на прикус ребенка

Использование соски может негативно отразиться на развитие зубов и челюсти ребенка, что в будущем способно привести к проблемам с пищеварением. Об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова сайту «Аргументы и факты» .

Доктор отметила, что даже анатомически правильная соска затрудняет движение языка и жевательной мускулатуры. Из-за этого нарушается адекватный рост и развитие зубочелюстной системы, передает kp.ru.

«При этом страдает не только прикус - в дальнейшем ребенок не имеет возможности тщательно пережевывать пищу, а это прямой путь к различным заболеваниям органов пищеварения», — предупредила Шелудкова.

Врач посоветовала использовать соску лишь в первый год жизни ребенка, а женщинам, кормящим малыша грудью, лучше и вовсе отказаться от этого атрибута, посоветовала эксперт.