Стоматолог Шаргородский: микробы и бактерии в полости рта могут нанести вред суставам | 360°

Здоровье 06 мая 2024, 11:17 Стоматолог Шаргородский: микробы и бактерии в полости рта могут нанести вред суставам

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Проблемы с зубами могут оказывать негативное влияние на весь организм. Об этом рассказал стоматолог Геннадий Шаргородский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Врач пояснил, что продукты жизнедеятельности микробов способны разрушить суставы при попадании в кровь.

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Кроме того, такие бактерии представляют опасность и для органов, отметил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, среди последствий — заболевания сердечно-сосудистой системы, добавил «ФедералПресс».