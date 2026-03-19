Стоматолог Шадчина назвала белые пятна на зубах признаком деминерализации эмали

Зубной врач Светлана Шадчина из Пензенской стоматологической поликлиники предупредила в интервью ИА «ПензаПресс» , что белые точки или полосы на зубах никогда не являются вариантом нормы. Это может быть признаком деминерализации эмали — потери жизненно важных минералов, таких как кальций и фосфор.

Доктор посоветовала при обнаружении белого пятна на зубе незамедлительно обратиться к стоматологу для проведения диагностики. Врач выяснит причину белого пятна и проведет реминерализующую терапию. Специалист назначит курс восстановления эмали, который может включать глубокое фторирование в кресле, курс кальцинации или специальный домашний уход.

После этого необходимо пересмотреть принципы гигиены полости рта. Возможно, потребуется сменить щетку, начать пользоваться ирригатором или поменять пасту.

Шадчина подчеркнула, что лечение начинающегося кариеса эффективно и совсем не страшно. Если вы заметили у себя или у ребенка белые пятна на зубах, не ждите почернения или боли, а сразу обращайтесь к стоматологу.