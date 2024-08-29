Стоматолог Серегина предупредила, что сильнее всего разрушают зубную эмаль сахар и цитрусы

Сладкие изделия и продукты с высокой кислотностью негативно сказываются на состоянии зубной эмали. Об этом сообщила РИАМО стоматолог-терапевт и пародонтолог Ирина Серегина.

Она подчеркнула, что главным опасным фактором для эмали являются продукты с высоким содержанием сахара, такие как конфеты, особенно жевательные и тянущиеся, а также шоколад. Когда эти продукты попадают в рот, это запускает активность бактерий.

Вторую группу угроз составляют фрукты и ягоды, включая цитрусовые и свежевыжатые соки, которые содержат высокие уровни кислот, разрушающих эмаль, добавила врач.

Кроме этого, специалист не рекомендовала часто употреблять пищу, богатую крахмалом, а также газированные напитки, чай и кофе, отметил сайт KP.RU.

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