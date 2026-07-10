Стоматолог Щербаков объяснил, что бруксизм может появиться из-за хронического стресса и повышенной тревожности

Многие люди не знают, что скрипят зубами во сне. Стоматолог Максим Щербаков рассказал aif.ru о признаках бруксизма и о том, почему с ним нужно бороться.

По словам эксперта, бруксизм может проявляться утром в виде напряжения в мышцах лица, чувства сжатия зубов после пробуждения или частых головных болей. Днем стоит обращать внимание на привычки: если вы часто сжимаете зубы без причины, это тоже может быть признаком бруксизма.

Раньше считалось, что ночной скрежет зубами связан с глистами, но это заблуждение. По словам стоматолога, в появлении бруксизма виноваты хронический стресс и повышенная тревожность. Дополнительные факторы — неправильный прикус, нарушения сна, вредные привычки, неврологические заболевания, наследственность, проблемы с ЖКТ, отметили «Известия».

Пациенты с этим заболеванием сталкиваются с проблемами с височно-нижнечелюстным суставом, оголением корней зубов, клиновидными дефектами, изменением внешности и преждевременным старением из-за снижения высоты прикуса.

Лечение бруксизма требует комплексного подхода. Оно начинается с диагностики и выявления причинного фактора. Первый шаг — прием у стоматолога, но при необходимости могут потребоваться консультации невролога, психолога, психотерапевта или гастроэнтеролога. В арсенале стоматолога несколько методов лечения: окклюзионные каппы, ортодонтическое лечение, ортопедическое восстановление, ботулинотерапия.