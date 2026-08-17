Стоматолог Савкина отметила, что поцелуи могут быть полезны для здоровья зубов

Стоматолог клиники Анастасия Савкина рассказала «Газете.Ru» о влиянии поцелуев на здоровье зубов. По ее словам, поцелуи способствуют улучшению кровообращения в деснах и активизируют слюноотделение, что полезно для зубов.

Слюна содержит муцины, которые контролируют налет на зубах, а также лактоферрин и лизоцим, подавляющие рост бактерий. Кроме того, в ее составе есть иммуноглобулины А, которые формируют защитный барьер. Слюна насыщает эмаль кальцием и фосфором, что препятствует ее деминерализации, пишет «Свободная пресса».

Специалисты рекомендуют уделять поцелуям не менее четырех минут в день. Однако активный обмен бактериями через поцелуи может нести определенные риски. Например, возбудитель кариеса Streptococcus mutans может передаваться от одного человека к другому.

Врач предостерегает от поцелуев при активных грибковых, вирусных или бактериальных поражениях полости рта у одного из партнеров. Анастасия Савкина подчеркнула, что поцелуи — это приятная дополнительная мера профилактики, но не полноценная защита зубов.