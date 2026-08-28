Стоматолог Сарсадских назвала проблему с суставом челюсти неожиданной причиной звона в ушах

Стоматолог-ортопед Нодира Сарсадских сообщила, что звон в ушах, заложенность и боль в висках иногда связаны с нарушениями височно-нижнечелюстного сустава, передает «Лента.ру» .

Сарсадских разъяснила, что челюстной сустав расположен рядом с органами слуха. Их связывает общая иннервация через тройничный нерв, поэтому нарушения в суставе могут напоминать заболевания уха, горла и носа.

При патологии височно-нижнечелюстного сустава боль может отдавать в затылок или шею. Также появляются звон в ушах, чувство заложенности и головокружение. Стандартное лечение у отоларинголога в таком случае не приносит облегчения, поскольку источник проблемы находится в челюсти.

Врач отметила, что при заболеваниях уха чаще возникают температура, выделения или заметное снижение слуха. При нарушении работы сустава неприятные ощущения усиливаются во время жевания, зевания, сжатия зубов и стресса.

Сарсадских посоветовала сначала обратиться к отоларингологу, затем — к неврологу. Если эти специалисты не выявят нарушений, следует посетить стоматолога-ортопеда или ортодонта, который лечит патологии височно-нижнечелюстного сустава, пишет «Свободная пресса».