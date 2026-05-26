Стоматолог Сарсадских назвала симптомы, указывающие на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом

Боли в ушах, шум, заложенность и даже головокружение могут быть связаны не только с ЛОР-заболеваниями, но и с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Об этом «Известиям» сообщила стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских (Касимова).

По словам специалиста, из-за анатомической близости ВНЧС к ЛОР-органам и общей иннервации тройничным нервом его дисфункция может имитировать заболевания уха, горла и носа. У пациентов возникают боли в области наружного слухового прохода, шум или звон в ушах, ощущение заложенности, а также головные боли и головокружение.

Отличить проблему сустава от классической ЛОР-патологии помогают характерные симптомы: щелчки, хруст и треск возле уха при открывании рта или жевании, напряжение жевательных мышц, ограничение подвижности челюсти и усиление боли во время еды, разговора или стресса.

Сарсадских подчеркнула, что длительное лечение «ушных» симптомов без выяснения их истинной причины может привести к хронической боли и необратимым изменениям. Если ЛОР-врач исключает воспаление и другие заболевания уха, пациенту рекомендуется обследование у стоматолога, специализирующегося на дисфункции ВНЧС.

Для диагностики применяются компьютерная томография и МРТ. Эксперт предложила пошаговый алгоритм обследования: сначала исключить острую ЛОР-патологию, затем — неврологические причины, а после этого пройти профильную диагностику у стоматолога-ортопеда или ортодонта.