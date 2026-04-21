Стоматолог Сафронова рассказала, что зубы мудрости могут стать причиной воспаления десны

Стоматолог-хирург, имплантолог и пародонтолог клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) Виктория Сафронова рассказала «Газете.Ru» , что зубы мудрости могут стать причиной воспаления десны, кариеса и даже образования кист.

По словам специалиста, зубы мудрости, или третьи моляры, — это последние зубы, которые прорезываются у человека. Их появление связано с эволюцией, когда наша диета требовала сильных жевательных мышц и дополнительного жевательного аппарата.

Виктория Сафронова отметила, что у 30–40% людей зубы мудрости растут в неправильном положении из-за недостатка пространства в челюсти. Это создает основные риски.

«Неполное прорезывание может вызвать воспаление десны, а труднодоступное положение — кариес, который сложно заметить», — объяснила врач.

Оптимальный возраст для удаления зуба мудрости — 16–25 лет. В этот период корни еще не сформированы полностью, кость более эластична, а заживление происходит быстрее. Однако решение всегда принимается индивидуально после комплексной диагностики у специалиста.