Стоматолог Садовский рассказал, что регулярный отказ от чистки зубов повышает риск повреждения эмали

Если пренебрегать чисткой зубов перед сном, серьезных проблем за один раз не возникнет. Однако регулярное игнорирование гигиены может привести к заболеваниям зубов. Об этом рассказал сайту KP.RU врач-стоматолог, доктор медицинских наук, почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Специалист объяснил , что единоразовое пренебрежение гигиеной не приведет к критичным последствиям. Микроорганизмы, обитающие во рту, не смогут нанести серьезный вред за одну ночь.

По словам эксперта, опасность для зубов представляет систематическое пренебрежение гигиеной. Микроорганизмы выделяют кислоты, которые нейтрализуют щелочные вещества, необходимые для восстановления эмали. Это может привести к появлению белых пятен на зубах, предвестников кариеса.

Стоматолог порекомендовал: если нет возможности почистить зубы, прополоскать рот водой или пожевать жевательную резинку без сахара. Это поможет снизить риск повреждения эмали.