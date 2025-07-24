Стоматолог Садовский посоветовал не покупать лечебные зубные пасты без назначения врача
Выбор зубной пасты и ополаскивателя должен осуществлять врач, поскольку неподходящие ингредиенты могут навредить пациенту. Об этом рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Виктор Садовский в эфире ИА НСН.
По словам медика, самостоятельная покупка лечебных зубных паст может нести риски.
«Если у человека нет тех болезней во рту, с которыми борется конкретная паста, то ее применять не надо», — пояснил специалист.
Он также отметил, что средства с антибиотиками при длительном использовании вызывают привыкание микрофлоры, что снижает их эффективность и приводит к размножению патогенных микроорганизмов, дрожжевых грибов и других агентов, провоцируя болезни полости рта.