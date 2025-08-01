Стоматолог Садовский не подтвердил эффективность палочки-мисвак для чистки зубов

Мисвак — это традиционное средство для очистки зубов, изготовленное из корней и веток дерева арак. Его использование распространено на Ближнем Востоке и в Южной Азии, а также считается частью религиозной традиции в исламе. Почетный президент Стоматологической Ассоциации России, директор НИИАМС, врач-стоматолог Владимир Садовский в разговоре с ОСН заявил, что мисвак уступает современным средствам гигиены полости рта.

Садовский отметил, что исследования, проведенные в Саудовской Аравии, не показали статистически достоверного снижения количества случаев кариеса при использовании мисвака. Кроме того, доктор подчеркнул, что эффективность мисвака в борьбе с некоторыми видами бактерий и дрожжевых грибов оказалась незначительной по сравнению с современными гигиеническими средствами.

Также Садовский указал на недостатки использования мисвака, такие как плохое очищение межзубных промежутков, жесткость и возможный дискомфорт от вкуса. Он рекомендовал отдавать предпочтение профессиональным средствам гигиены рта, прошедшим клинические испытания.