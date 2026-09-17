Стоматолог Сааков связал чувствительность зубов с рецессией десны и эрозией эмали

Многие сталкивались с резкой болью при глотке холодной воды или горячего чая. Обычно это списывают на чувствительность зубов, но иногда такие ощущения могут быть симптомом развивающейся патологии. Стоматолог-ортопед Ленар Сааков объяснил в беседе с ОТР , что чувствительность часто возникает, когда открывается доступ к дентину — внутреннему слою зубов.

Чаще всего повышенная чувствительность зубов возникает, когда открывается доступ к дентину — внутреннему слою зуба, в котором находятся микроскопические канальцы, передающие температурный раздражитель непосредственно к нервным окончаниям.

Как пояснил Сааков, такое состояние может быть вызвано рецессией десны, истончением или кислотной эрозией эмали, а также неправильной техникой чистки зубов. Однако за этим симптомом нередко скрываются более серьезные патологии: кариес, трещина зуба, негерметичная пломба или воспаление пульпы. Кратковременная реакция на холод или жар возможна и у здоровых зубов, но она должна быть умеренной и проходить почти сразу после устранения раздражителя. При этом крайне важно лечить не саму реакцию на температуру, а заболевание, которое ее провоцирует.

Стоматолог настоятельно рекомендует обратиться к врачу без промедления, если боль становится резкой, возникает регулярно от обычной еды, сохраняется после прекращения воздействия холода или тепла, локализуется в одном конкретном зубе, сопровождается самопроизвольными или ночными болями, болезненностью при накусывании, отеком или постепенным усилением чувствительности.