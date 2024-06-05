Стоматолог Рожнов предупредил, что дешевое лечение зубов за границей может обернуться осложнениями
Медицинский туризм — это не редкость, однако нужно быть осторожным при дешевом лечении зубов за границей. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, хирург Сергей Рожнов.
Он предупредил, что попытка сэкономить деньги потом может обернуться еще более серьезными тратами. Потому что за низкими ценами нередко стоит некачественное лечение.
«Но стоматологи в таких клиниках могут лечить дешево, не обращая внимания на последствия такого лечения — ведь с осложнениями будут разбираться уже не они», — отметил врач.
Как добавил сайт KP.RU, россиян чаще всего выбирают для лечения зубов Турцию, Белоруссию и ОАЭ.
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