Стоматолог Пушкина предупредила, что сон с открытым ртом приводит к кариесу

Люди, которые спят с открытым ртом, рискуют заработать кариес. Об этом Пятому каналу рассказала стоматолог-ортодонт Ксения Пушкина.

Она объяснила, что при сне с открытым ртом зубы пересыхают, из-за этого возникает кариес и они начинают рушиться.

Врач добавила, что также для здоровья полости рта важны гигиена и питание.