Стоматолог Пушкина предупредила, что сон с открытым ртом приводит к кариесу

Люди, которые спят с открытым ртом, рискуют заработать кариес. Об этом Пятому каналу рассказала стоматолог-ортодонт Ксения Пушкина.

Она объяснила, что при сне с открытым ртом зубы пересыхают, из-за этого возникает кариес и они начинают рушиться.

Врач добавила, что также для здоровья полости рта важны гигиена и питание.

Как добавил сайт KP.RU, чистить зубы лучше перед едой, а не после нее. Такой подход поможет защитить эмаль от агрессивных кислот. А после еды достаточно будет просто прополоскать рот водой, чтобы избавить его от остатков пищи, которая могла остаться между зубами.

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