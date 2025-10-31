Стоматолог Прокопенко посоветовал есть сыр и молочку для укрепления зубной эмали

Врач посоветовал включить в рацион молочные продукты, так как они содержат кальций и фосфор, необходимые для реминерализации эмали. По словам медика, твердые сыры нейтрализуют кислоту и способствуют созданию щелочной среды.

Специалист также предложил обратить внимание на зеленые овощи с высоким содержанием кальция и витаминов группы B. Кроме того, способствует плотности зубной ткани белковая пища, например рыба, яйца, бобовые.

Подводя итог, гигиенист отметил, что правильное питание не может заменить регулярную гигиену полости рта, но оно создает прочную основу для здоровья зубов, делая эмаль более устойчивой к разрушениям, добавил телеканал «Санкт-Петербург».