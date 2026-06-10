Стоматолог Поляков посоветовал после употребления кислых продуктов чистить зубы через 20–30 минут

Кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург клиники «Наудент» Кирилл Поляков в беседе с Lenta.Ru рассказал, какие продукты могут быть опасны для зубной эмали. По его словам, некоторые из них даже вреднее сахара.

Врач объяснил, что сухофрукты, такие как изюм, финики, курага и чернослив, могут надолго застревать между зубами и в жевательных бороздках. Это создает питательную среду для бактерий.

Кислые фрукты и ягоды, например апельсины, грейпфруты и лимоны, могут размягчать эмаль, если есть их часто и понемногу в течение дня. Кислота делает зубы более чувствительными. Газированные напитки, даже без сахара, также могут навредить, так как содержащиеся в них кислоты меняют среду во рту и ослабляют эмаль, привел слова доктора сайт «Известия».

Еще один вредный продукт — чипсы, сухарики и крекеры. Они быстро превращаются во рту в крахмалистую массу, которая забивается между зубами. Особенно опасно есть такие продукты вечером без последующей нормальной чистки зубов.

Поляков также отметил, что маринованные овощи и кислые соусы могут усиливать чувствительность зубов. Стоматолог посоветовал после употребления кислых и липких продуктов пить воду и не чистить зубы сразу, а подождать 20–30 минут.