Стоматолог Петрова рассказала, что больные зубы у детей могут снижать иммунитет и вызывать частые простуды

Многие родители уверены, что лечить молочные зубы не имеет смысла, ведь они все равно выпадут. Однако это один из самых распространенных мифов в стоматологии. Детский врач-стоматолог, основатель технологии непрямой реставрации EZ Crown Татьяна Петрова рассказала «Вечерней Москве» , почему важно лечить молочные зубы и что будет, если этого не делать.

Как отметил доктор, молочные зубы — это функционально важные элементы, которые участвуют в формировании прикуса, помогают ребенку правильно жевать и говорить, а также обеспечивают нормальное развитие челюсти. Их здоровье влияет на рост постоянных зубов и общее состояние организма ребенка.

Если молочный зуб разрушен или удален слишком рано, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом и нарушению дикции. Кроме того, каждый молочный зуб удерживает место в зубном ряду и направляет рост коренного зуба. Если удалить молочный зуб раньше времени, соседние начнут смещаться, и постоянный зуб может прорезаться неправильно.

Кариес молочных зубов — это инфекция, которая распространяется. Бактерии и воспаление могут перейти на зачатки постоянных зубов, вызывая их повреждения еще до прорезывания.

«Больной зуб — это постоянный источник стресса и воспаления для детского организма. Даже если ребенок не жалуется на боль, хроническое воспаление может снижать иммунитет и вызывать частые простуды», — предупредила доктор.

Современная детская стоматология располагает множеством щадящих и безболезненных методов лечения молочных зубов. Поэтому при своевременном обращении лечить зубы не страшно и не больно, а предотвратить осложнения гораздо проще, чем устранять их последствия, подчеркнула Петрова.