Стоматолог Першина указала на риски длительного жевания жвачки

Стоматолог Ирина Першина в беседе с RT рассказала, как правильно жевать жевательную резинку, чтобы она не причинила вред здоровью.

Специалист посоветовала выбирать варианты без сахара, обращая внимание на изделия с ксилитом в составе.

«Основная функция жевательной резинки — это очищение после еды межзубных промежутков, полости рта, грубо говоря. Если пожевать ее в течение нескольких минут после еды и потом выплюнуть, то тогда она только на пользу пойдет», — отметила врач.

По ее словам, длительное жевание может привести к чрезмерной выработке желудочного сока, что опасно для людей с проблемами ЖКТ. Повторное использование способно вызвать гипертонус жевательных мышц.