Стоматолог Патюкова рассказала, что неправильный прикус влияет на пищеварение

Стоматолог-ортодонт Ольга Патюкова и врач Эмелин Шевчук объяснили «Газете.Ru» , как состояние зубов влияет на работу желудка. Процесс усвоения еды стартует еще в ротовой полости: если прикус нарушен, челюсти смыкаются неправильно, и часть зубов выключается из процесса жевания. В результате недостаточно измельченные куски пищи попадают в желудок, где перевариваются гораздо дольше обычного, создавая лишнюю нагрузку на ЖКТ.

По словам гастроэнтеролога Патюковой, привычка есть на бегу усугубляет ситуацию: вместе с едой человек заглатывает лишний воздух, что вызывает отрыжку и дискомфорт. При этом зубочелюстной аппарат обладает свойством адаптироваться, поэтому пациент может годами не замечать дефекта, просто перейдя на более мягкую еду или жуя только одной стороной, пишет KP.RU.

Врачи подчеркивают, что прикус напрямую не влияет на массу тела — здесь главную роль играют калории и гормоны. Однако тревожным сигналом должно стать резкое похудение на фоне проблем с пищеварением. В группе риска находятся люди с больными зубами; при необходимости коррекцию проводят с помощью элайнеров.