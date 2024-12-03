Стоматолог Пархоменко рассказала, что белые пятна на эмали зубов могут быть начальной стадией кариеса

Белые пятна на эмали зубов необходимо лечить в зависимости от причины их появления. Если речь идет о некариозном поражении, то оно обусловлено генетически. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Мария Пархоменко сайту «ФедералПресс».
По словам специалиста, в этом случае пятна появляются еще на стадии прорезывания зубов и могут оставаться на них в течение всех жизни. Если они не доставляют визуального дискомфорта, можно не обращаться к доктору.
Однако, если пятна вызваны кариозным поражением, то значит, речь идет о повреждении структуры эмали и деминерализации. В этом случае необходимо пройти лечение с помощью инвазивной методики, подчеркнула Пархоменко.
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