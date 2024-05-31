Стоматолог Озлем Айлыкчи: киви и зеленый лук помогут сохранить здоровье зубов

Стоматолог-ортодонт Озлем Айлыкчи в разговоре с изданием Hurriyet перечислил продукты, которые помогут сохранить здоровье зубов. Специалист призвал обратить внимание на киви и зеленый лук.

Дело в том, что в киви содержится большое количество витамина С, который защищает десны от различных заболеваний. Зеленый лук обладает противомикробными, антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Этот овощ особенно рекомендуют тем, кто страдает частыми кариесами, написал kp.ru.

Врач также призвал добавить в рацион хрустящие и малокислотные фрукты и овощи по типу яблок, моркови, сельдерея. Они работают «как натуральные зубные щетки», очищая зубы от остатков пищи и налета.