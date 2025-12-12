Стоматолог-ортодонт Дьячкова отметила, что неправильный прикус может влиять на осанку и походку

Кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik рассказала о том, как неправильный прикус влияет на общее состояние организма и походку человека.

По словам врача, неправильный прикус может вызывать боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрию лица и другие неприятные симптомы.

«Челюсть — часть опорно-двигательной цепи. Височно-нижнечелюстной сустав расположен рядом с центром гравитации головы. Малейший дисбаланс влияет на положение головы, тонус мышц шеи, плечевого пояса и позвоночника», — объяснила Дьячкова.

При неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, что приводит к компенсаторным изменениям в осанке и походке.

Доктор подчеркнула, что коррекция прикуса требует комплексного подхода и должна учитывать мышцы, суставы, дыхание, осанку и работу стоп. После коррекции прикуса осанка выпрямляется, расслабляются мышцы, и стопы начинают работать симметрично.