Стоматолог Орловская предостерегла от лечения зубов народными методами

Многие россияне, пытаясь справиться с зубной болью самостоятельно, прибегают к народным средствам: натирают зубы содой, прикладывают к деснам чеснок или деготь. Однако такие методы не только не решают проблему, но и усугубляют ситуацию, превращая обычный кариес в длительное и дорогостоящее лечение. Об этом рассказала стоматолог-терапевт клиники Inwhite Medical Олеся Орловская в разговоре с Life.ru .

По словам эксперта, деготь и чеснок не устраняют источник воспаления, а лишь травмируют ткани и усложняют последующее лечение. Сода же, действуя как абразив, способна стереть поверхностный слой эмали.

«Ни чеснок, ни деготь не устраняют источник воспаления: они травмируют ткани и усложняют последующее лечение», — отмечает стоматолог.

Народные методы «обезболивания» дают лишь временный эффект, при этом агрессивные вещества могут вызвать химический ожог слизистой и аллергические реакции. Сода, несмотря на слабый антисептический эффект, сушит и разъедает слизистую, а при механическом отбеливании царапает эмаль, что приводит к потемнению зубов, трещинам и гиперчувствительности.

Врач предупреждает, что пациенты часто обращаются к народным рецептам из-за страха перед бормашиной или желания сэкономить. Однако итог такого самолечения — пульпит, периодонтит и даже потеря зуба. Даже если боль утихла, воспаление может продолжать развиваться.